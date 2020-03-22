نائب ترامب يخضع لفحص كورونا بعد إصابة أحد مساعديه

"بنس": لا الرئيس ولا أنا تواصلنا بشكل مباشر مع هذا الموظف

كشف اليوم مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، عن نيته إجراء فحص فيروس كورونا المستجد بعدما تبيَّن أن أحد مساعديه مصاب بالفيروس.

وقال بنس في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض: "رغم أن طبيب البيت الأبيض أوضح أن لا سبب يدعو للاعتقاد بأنني معرض للإصابة، وأن لا حاجة لإجراء الفحص، وانطلاقًا من المهمات التي أقوم بها بوصفي نائبًا للرئيس على رأس فريق البيت الأبيض لمكافحة فيروس كورونا، سنخضع أنا وزوجتي لفحص كورونا في وقت لاحق بعد الظُّهر".

وأضاف نائب الرئيس: "لا الرئيس (دونالد ترامب) ولا أنا تواصلنا بشكل مباشر مع هذا الموظف". لافتًا إلى أن ترامب "بخير".