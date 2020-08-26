افتراضياً.. "تعليم القنفذة" تنظّم ملتقى "نعود بجدية وأمان" في ظل جائحة كورونا

وسط حضور عدد كبير من منسوبي "التعليم" وأولياء الأمور وبإشراف قسم التوجيه

نظَّمت إدارة تعليم محافظة القنفذة ملتقى افتراضياً بعنوان "نعود بجدية وأمان في ظل جائحة كورونا"، بإشراف مباشر على الملتقى من قسم التوجيه والإرشاد بالإدارة وبالشراكة مع الإشراف التربوي وتقنية المعلومات، وسط حضور كبير جداً من منسوبي التعليم ورجالات التربية والتعليم من مشرفين تربويين وأولياء أمور وذلك عبر برنامج webex.

وأكد مدير التعليم الدكتور محمد الزاحمي خلال مشاركته في الملتقى نجاح تجربة الوزارة منذ بداية الجائحة ونجاحها الكبير في إدارة التعليم الإلكتروني، وعرج على تفاعل منسوبي تعليم القنفذة مع التعليم الالكتروني في منظومة التعليم الفصل الدراسي الماضي، لافتاً إلى أن وزارة التعليم وضعت خيارات عدة للتعليم عن بعد هذا العام تتصدرها منصة "مدرستي" وقنوات "عين" ويوتيوب، وللروضة الروضة الافتراضية بما تتسم به من دروس وألعاب وترفيه، وشدد على أن الشعور بالمسؤولية من قبل الجميع إدارة ومكاتب تعليم ومعلمين ومعلمات والشريك الأساسي للنجاح ولي الأمر، مثمنا دور المعلمين والمعلمات في الفترة الماضية ومدى استشعارهم بالمسؤولية المنوطة عليهم في هذه المرحلة، مطالباً في الوقت نفسه أولياء الأمور تعاونهم ودعمهم لأبنائهم في الاستمرار لمواصلة تعليمهم، وفِي نهاية حديثه أعرب الزاحمي عن شكره لمحافظ القنفذة محمد عبدالعزيز القباع لدعمه الدائم وتشجيعه لهذه الملتقيات عن بُعد لتعود بالفائدة وتصب في مصلحة أبناء وبنات هذا الوطن المعطاء.