"الإرياني": مدينة الملك سلمان الطبية بالمهرة نقلة نوعية في تحسين الخدمات للمواطنين

ثمن جهود السعودية في دعم اليمن بمختلف المجالات وأهمها تطوير القطاع الصحي

ثمن وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، جهود المملكة في دعم اليمن في مختلف المجالات، وخاصة في المجال الصحي والتي كان آخرها تنفيذ مشروع إنشاء مدينة الملك سلمان التعليمية والطبية في محافظة المهرة.

وتفصيلاً، قال "الإرياني" عبر حسابه على تويتر: نثمن عالياً الدعم الأخوي النبيل الذي يقدمه الأشقاء في المملكة لليمن في مختلف المجالات، وأهمها تطوير القطاع الصحي لتحسين الخدمات الطبية التي يستفيد منها المواطنون، عبر عدد من المشاريع التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة.

وتابع: ضمن جهود البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن جاء إنشاء مشروع مدينة الملك سلمان التعليمية والطبية في محافظة المهرة، الذي سيمثل نقلة نوعية في المجال الصحي والخدمات الطبية التي تقدم للمواطنين، كما يمثل صرحاً علمياً وطبياً كبيراً يخدم أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة.

وأكد أن من أبرز المشاريع التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في القطاع الصحي إعادة تأهيل واستكمال مشروع مستشفى عدن العام بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية وفق أفضل المواصفات وتزويده بأحدث الأجهزة الطبية، وإضافة مركز متخصص لعمليات وجراحة القلب هو الأول من نوعه في اليمن.