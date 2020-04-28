أمير القصيم يوجّه بتشكيل لجنة عاجلة لدراسة العرض والطلب في أسواق المنتجات الزراعية

ترفع بما يستوجب تجاه متابعتها وإيجاد الحلول السريعة

وجّه الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بتشكيل لجنة عاجلة لدراسة وبحث معوقات توازن العرض والطلب في جميع أسواق المنتجات الزراعية بالمنطقة، والرفع بما يستوجب تجاه متابعتها وإيجاد الحلول السريعة التي تواجه تسويق المنتجات الزراعية التي تزخر بها المنطقة.

وتضمنت اللجنة التي وجّه أمير القصيم بتشكيلها من إمارة المنطقة، وأمانة القصيم، وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، وفرع وزارة التجارة، وشرطة المنطقة، بالإضافة إلى اللجنة الزراعية في الغرفة التجارية الصناعية، وكذلك من عددٍ من كبار المزارعين المهتمين بالتسويق.

وقال أمير القصيم إن اللجنة قد شكلت نظرًا لما تمتاز به المنطقة من وفرة المنتج الزراعي، ولما يواجه المزارعين بالمنطقة من عوائق تحول دون تسويقهم منتجاتهم، ولحاجة مناطق المملكة إلى مثل هذه المحاصيل الزراعية المتميزة، ولضمان سلسلة الإمدادات للمنتوجات الزراعية للأسواق المجاورة بكل يسر وسهولة ودون معوقات من خلال تنقل شاحنات المنتجات التي تظهر يوميًا وبكميات وفيرة من منطقة القصيم، والتي تعد سلة الغذاء للمملكة في ظل الدعم الكبير الذي يلقاه المزارعون والمنتجون من القيادة ـ أيدها الله ـ.

وأكد أن الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ، تولي المزارع جل عنايتها واهتمامها كون الزراعة من مقومات الأمن الغذائي الوطني، مشددًا على أهمية أن تقوم اللجنة بدورها وعلى وجه السرعة لدعم المزارعين بشكل مباشر من خلال مساعدتهم في تسويق منتجاتهم الزراعية بالسعر العادل، الذي يشجعهم على الاستمرار في ظل توفر هذه المنتجات الزراعية الغذائية المهمة ولجميع أنحاء المملكة .