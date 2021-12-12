بعد صلاة الاستسقاء.. "الحصيني" متوقعًا "ممطرة": لو قدَّر الله تمامها سيبدأ الأفضل

بيّن ما تُبديه النماذج العددية وقال: حدَثَ مثلُ هذا في سنوات ماضية ونحن متفائلون

قال الباحث في الطقس، عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني: إن النماذج العددية تتوقع حالة جوية ممطرة -إن شاء الله- يمكن تصنيفها من خفيفة لمتوسطة.

وأوضح، عبر حسابه في "تويتر": "نحن في المربعانية، إذا قدر الله تمام هذه الحالة وبعد صلاة الاستسقاء، قد تكون هذه الحالة بداية لحالات جوية أفضل وأعم إن شاء الله، وحدث مثل هذا في سنوات ماضية ونحن متفائلون".