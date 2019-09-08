"الأرصاد" تنبه: أمطار متوسطة إلى غزيرة على جازان

تؤدي لتدني الرؤية وسيول بعدة محافظات وتستمر لـ9 مساء

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الأحد، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، ستؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وجريان السيول، تشمل مدينة جيزان ومحافظات أحد المسارحة والحرث والداير والطوال والعارضة والعيدابي وصامطة وصبيا وفيفا وهروب؛ مشيرة إلى أن الحالة المناخية تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً، بمشيئة الله.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، وعدم عبور الأودية أثناء جريان السيول والسير فيها؛ تجنبًا لأي مكروه لا سمح الله، وأهمية الالتزام بتعليمات الدفاع المدني، واتخاذ التدابير والاحتياطات، واتباع إرشادات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات؛ حرصًا على سلامتهم.