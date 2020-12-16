القصبي: حدّدنا 218 سلعة حسّاسة خلال جائحة #كورونا.. 2020م استثنائية

وزير التجارة: خطط #رؤية 2030 ساعدت على مواجهة تحديات أزمة #كورونا

قال وزير التجارة ماجد القصبي؛ اليوم، إن خطط #رؤية 2030 ساعدت على مواجهة تحديات أزمة #كورونا.

وأضاف خلال الجلسة الحوارية الثانية من ملتقى #ميزانية2021 لوزراء #التجارة و#البيئة و#النقل "تأمين سلاسل الإمداد خلال الأزمات": حدّدنا 218 سلعة حسّاسة خلال جائحة #كورونا.

وقال سنة 2020م استثنائية، اتحدت فيها دول العالم من أجل الإنسانية، ومن أجل صحة الإنسان، وكلمة حق أن شعار "كلنا مسؤول" رفعه كل مواطن، ورجال الأعمال والقطاع الخاص والشركات الوطنية استشعروا هذه المسؤولية.

وقال وزير التجارة: أثناء الجائحة، تم تأسيس 36447 ألف متجر إلكتروني، بزيادة 171 % عن العام الماضي، الجائحة ولد منها فرص فبقدر ما كان هناك سلاسل للإمداد تولد الفرص لرواد الأعمال.