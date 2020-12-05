وزير الخارجية عن قطر: هناك تقدم ونأمل في خلاصة نهائية مرضية لجميع الأطراف

قال: الملك سلمان حريص على تكامل دول مجلس التعاون.. نسعى ونتقدم لحل الأزمة

قال وزير الخارجية الأمير #فيصل_بن_فرحان، إن الملك سلمان حريص على تكامل ووحدة دول مجلس التعاون، وبالنسبة لقطر هناك تقدم، ونأمل في خلاصة نهائية مرضية لجميع الأطراف.

وأضاف في تصريحات له اليوم: نحن نسعى ونتقدم لحل الأزمة الخليجية، ونأمل أن يحدث ذلك قريباً، وملتزمون بتعزيز قوة مجلس التعاون وآلياته.

وتابع: الأولوية الآن لإعادة المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة السبيل الوحيد للتطبيع مع إسرائيل.

وزير الخارجية

17

05 ديسمبر 2020 - 20 ربيع الآخر 1442 12:13 PM

قال: الملك سلمان حريص على تكامل دول مجلس التعاون.. نسعى ونتقدم لحل الأزمة

وزير الخارجية عن قطر: هناك تقدم ونأمل في خلاصة نهائية مرضية لجميع الأطراف

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

3 9,579

قال وزير الخارجية الأمير #فيصل_بن_فرحان، إن الملك سلمان حريص على تكامل ووحدة دول مجلس التعاون، وبالنسبة لقطر هناك تقدم، ونأمل في خلاصة نهائية مرضية لجميع الأطراف.

وأضاف في تصريحات له اليوم: نحن نسعى ونتقدم لحل الأزمة الخليجية، ونأمل أن يحدث ذلك قريباً، وملتزمون بتعزيز قوة مجلس التعاون وآلياته.

وتابع: الأولوية الآن لإعادة المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة السبيل الوحيد للتطبيع مع إسرائيل.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

وزير الخارجية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020