"برنت" ينخفض بنسبة 3.27%

وصل إلى 37.84 دولارًا أمريكيًّا

انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة اليوم، بما يعادل 3.27%؛ ليصل إلى 37.84 دولارًا أمريكيًّا.

وقد تراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة، ما نسبته 3.37% ليثبت عند 36.13 دولارًا أمريكيًّا.