محافظ حبونا يتلقى الجرعة الأولى من لقاح "كورونا"

تلقى محافظ حبونا عبدالله بن مبارك بن زامان الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا "كوفيد-19".
يأتي ذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة، ونوه بالدعم السخي من القيادة الرشيدة - أيدها الله - بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وأمير المنطقة ونائبه.
فيما دعا المحافظ المواطنين والمقيمين إلى المبادرة للتسجيل بتطبيق صحتي، لأخذ اللقاح حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، وحمايةً لهم - بإذن الله - من الإصابة.
دعا المواطنين والمقيمين للتسجيل بتطبيق "صحتي"
تلقى محافظ حبونا عبدالله بن مبارك بن زامان الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا "كوفيد-19".
يأتي ذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة، ونوه بالدعم السخي من القيادة الرشيدة - أيدها الله - بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وأمير المنطقة ونائبه.
فيما دعا المحافظ المواطنين والمقيمين إلى المبادرة للتسجيل بتطبيق صحتي، لأخذ اللقاح حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، وحمايةً لهم - بإذن الله - من الإصابة.