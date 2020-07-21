أمانة الرياض: إزالة أكثر من 16 ألف صبة خرسانية عشوائية

خلال 90 يوماً في أرجاء العاصمة للارتقاء بالمظهر الحضاري

أعلنت أمانة منطقة الرياض إزالة أكثر من 16 ألف صبة خرسانية عشوائية.

وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: للارتقاء بمظهر مدينتنا الحضري.. #أمانة_منطقة_الرياض تزيل أكثر من 16 ألف صبة خرسانية عشوائية في مختلف أرجاء العاصمة خلال 90 يوماً.

أمانة الرياض الرياض

0

21 يوليو 2020 - 30 ذو القعدة 1441 08:47 AM

خلال 90 يوماً في أرجاء العاصمة للارتقاء بالمظهر الحضاري

أمانة الرياض: إزالة أكثر من 16 ألف صبة خرسانية عشوائية

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

3 990

أعلنت أمانة منطقة الرياض إزالة أكثر من 16 ألف صبة خرسانية عشوائية.

وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: للارتقاء بمظهر مدينتنا الحضري.. #أمانة_منطقة_الرياض تزيل أكثر من 16 ألف صبة خرسانية عشوائية في مختلف أرجاء العاصمة خلال 90 يوماً.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

أمانة الرياض الرياض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020