أمانة الرياض: إزالة أكثر من 16 ألف صبة خرسانية عشوائية

خلال 90 يوماً في أرجاء العاصمة للارتقاء بالمظهر الحضاري

أعلنت أمانة منطقة الرياض إزالة أكثر من 16 ألف صبة خرسانية عشوائية.

وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: للارتقاء بمظهر مدينتنا الحضري.. #أمانة_منطقة_الرياض تزيل أكثر من 16 ألف صبة خرسانية عشوائية في مختلف أرجاء العاصمة خلال 90 يوماً.