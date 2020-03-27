محافظ صامطة يثمن دور رجال الأمن في الحفاظ على المواطنين أثناء منع التجول

أشاد بالتزام السكان خلال جولة ميدانية على النقاط الأمنية داخل المحافظة ومراكزها

تفقد محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة، مساء أمس الخميس، عدداً من النقاط الأمنية الموزعة داخل المحافظة والمراكز التابعة لها التقى خلالها بعدد من منسوبي الجهات الأمنية بالمحافظة يرافقه مدير شرطة المحافظة العقيد سعد بن مقبول القحطاني ومدير شعبة المرور الملازم أول عبدالله بن غرم الله المالكي.

وتفصيلاً، أشاد "زعلة" بما يقدمه رجال الأمن في الحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين أثناء منع التجول، مؤكداً أن الجميع يفاخر بما يقدمه رجال الأمن، مقدماً لهم الشكر والتقدير على ما يبذلونه لخدمة الوطن الغالي.

وقدم محافظ صامطة شكره لكافة المواطنين والمقيمين في المحافظة على وعيهم واستشعارهم المسؤولية، سائلاً الله أن يزيل الكربة عن العالم أجمع وأن يحفظ بلادنا وقيادتنا الرشيدة ورجال الأمن وجميع العاملين بالقطاع الصحي.

وشهدت الأحياء والشوارع المحورية بمحافظة صامطة وكافة المراكز والقرى التابعة لها التزاماً تاماً من قبل الأهالي بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمنع التجول وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.