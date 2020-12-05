ترفعت به عن أية مهاترات.. السعودية تحصِّن الخليج وتعبر به لبر الأمان

إيمانًا منها بأن الأمن الخليجي كلٌّ لا يتجزأ

لعبت المملكة العربية السعودية على مدار تاريخها دورًا قياديًّا في تحصين مجلس التعاون الخليجي ضد أية اختراقات، والترفع به عن أية مهاترات، وتجنيبه أعتى الأزمات التي تربصت بأمنه، وهددت دوله، واستهدفت تماسك وحدته.

وحافظت السعودية بالشواهد التاريخية على أمن كل دولة، ودافعت عن قضاياها، واصطفت خلف مواقفها في المحافل الإقليمية والدولية، إيمانًا منها بأن الأمن الخليجي كلٌّ لا يتجزأ.

وتؤمن السعودية بأهمية الحل السياسي للأزمة الطارئة مع قطر، وذلك منذ اليوم الأول لتجدد الأزمة في عام 2017، وقبلها في عام 2013، يقينًا منها بأن الحل السياسي هو السبيل لتجاوز كل المشكلات، وتلافي كل التحديات، والتغلب على المشاغل الأمنية كافة التي تهدد دول المجلس.

وكان للمملكة الدور الأكبر في دعم منظومة مجلس التعاون الخليجي ومسيرة العمل المشترك. وقد تجلى ذلك في العديد من الإسهامات والمشاريع الاستراتيجية، من أهمها رؤية الملك سلمان في عام 2015 الرامية لتحقيق التكامل المنشود أمنيًّا وسياسيًّا وعسكريًّا واقتصاديًّا.

ومَر مجلس التعاون الخليجي على مدار العقود الأربعة الماضية بالعديد من التحديات التي فاقت في تبعاتها الأزمة الحالية الطارئة، ومع ذلك عبر المجلس منها بقيادة السعودية وتعاون شقيقاتها إلى بر الأمان.

وأكد وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، أمس الجمعة أن السعودية تنظر ببالغ التقدير لجهود دولة الكويت لتقريب وجهات النظر فيما يتعلق بالأزمة الخليجية، موجهًا الشكر للمساعي الأمريكية في هذا الصدد، ومؤكدًا أن السعودية تتطلع إلى أن تتكلل تلك المساعي بالنجاح لما فيه مصلحة المنطقة وخيرها.

وكانت الكويت قد أعلنت أمس الجمعة أن هناك مساعي من جانبها برفقة الولايات المتحدة الأمريكية لحل الأزمة الخليجية الممتدة منذ 3 أعوام.