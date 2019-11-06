اتحاد الطائرة يوافق على مشاركة "أخضر 18 عاماً" في الآسيوية

وافق مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة الطائرة على العديد من القرارات التي تخص مشاركة المنتخبات والأندية؛ وذلك خلال اجتماعه بمقر الاتحاد في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، برئاسة الدكتور إبراهيم البابطين، وحضور الأعضاء.

وشملت كذلك الموافقة على مشاركة المنتخب تحت 18 سنة في البطولة الآسيوية التي ستقام في شهر يوليو 2020 في مملكة البحرين، والمشاركة في البطولة الخليجية الـ15 لمنتخبات الشباب خلال شهر أغسطس 2020 في سلطنة عمان، وكما وافق المجلس على المشاركة في البطولة الخليجية العاشرة لمنتخبات الرجال خلال شهر أكتوبر 2020 في الكويت.

واعتمد المجلس المشاركة في البطولة الخليجية الـ17 للكرة الشاطئية للرجال والناشئين، التي ستقام خلال شهر مارس 2020 في الكويت، والبطولة العربية الـ22 لمنتخبات الرجال، التي ستقام خلال شهر نوفمبر 2020 في العراق، بالإضافة إلى دراسة إمكانية المشاركة في البطولة العربية الأولى لمنتخبات الناشئات خلال شهر أغسطس 2020 في المغرب، والبطولة العربية للشواطئ للرجال والنساء والناشئين والناشئات خلال شهر أغسطس 2020 في المغرب، وذلك بعد تلقي دعوة من الاتحاد العربي للكرة الطائرة.

واعتمد المجلس قرار تشكيل اللجان العاملة بالاتحاد للموسم 1440-1441هـ، والموافقة على مقترح لجنة الحكام الخاص بإقامة تجمع لرؤساء اللجان بالمملكة.