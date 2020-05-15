"الصحة العالمية" تحذّر: كورونا قد يصيب 250 مليون شخص في إفريقيا خلال عام

وما بين 150 إلى 190 ألفًا قد يموتون جراء الإصابة بالفيروس

قال علماء في منظمة الصحة العالمية: إن نحو ربع مليار شخص في إفريقيا قد يصابون بفيروس كورونا في غضون عام.

جاء ذلك خلاصة دراسة نشرتها دورية "بي إم جيه غلوبال هيلث" المعنية بالشؤون الصحية، إلى أن ما بين 150 إلى 190 ألف أفريقي قد يموتون جراء الإصابة بفيروس كورونا، طِبقًا لـ"بي بي سي".

وأضافت الدراسة أن 5.5 ملايين شخص سيحتاجون إلى علاج في المستشفيات؛ مما يشكّل ضغطًا كبيرًا على الخدمات الصحية التي تكافح بالفعل من أجل علاج الملاريا والسل وفيروس نقص المناعة المكتسب.

وأظهرت أرقام عدة منظمات، وفاة ما يربو على 300 ألف شخص حتى في شتى أرجاء العالم جراء الإصابة بفيروس كورونا، وسجلت أكثر من ربع حالات الوفاة في الولايات المتحدة.