مصادر "سبق": "الصحة" تستعد لبدء المسح المجتمعي لفحص كورونا بالمنازل

للمواطنين والمقيمين في جميع مدن المملكة

علمت "سبق" من مصادرها أن وزارة الصحة تستعد لبدء الفحص المجتمعي للمواطنين والمقيمين في منازلهم بداية من يوم الجمعة 1 مايو المقبل.



وأكدت المصادر أن هذا المسح المجتمعي يأتي ضمن عدة خطوات مهمة اتخذتها الوزارة للاكتشاف المبكر للحالات، ومن الاحترازات المهمة للسيطرة وكسر حلقات انتشار الفيروس بشكل مبكر للغاية.