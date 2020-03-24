23 مستشاراً ومستشارة من مركز تعارفو للإرشاد الأسري يقدمون استشاراتهم تطوعاً

تماشياً مع الظروف التي تمر بها السعودية والعالم أجمع في مواجهة "كورونا"

أعلن مركز تعارفوا للإرشاد الأسري مبادرة تطوعية تماشياً مع الظروف التي تمر بها المملكة العربية السعودية والعالم أجمع في مواجهة فيروس كورونا.

وقال الدكتور سعود بن صالح المصيبيح رئيس مركز تعارفوا للإرشاد الأسري بأن كوكبة مستشاري ومستشارات المركز المتميزين حرصوا على أن يكون لهم دور في تقديم الاستشارات الأسرية والنفسية والاجتماعية والتربوية تبعاً لتخصص كل مستشار ومستشارة مبادرين بوضع جوالاتهم والواتس آب لتقديم الاستشارات لمختلف أفراد المجتمع وهم ولله الحمد من خيرة المختصين المتمكنين في مجالاتهم المختلفة.

وجاء في بيان للمركز أنه انطلاقاً من المسؤولية الاجتماعية لمركز تعارفوا للإرشاد الأسري، وتماشياً مع أهمية البقاء في المنزل وحظر التجول لمنع انتشار فيروس كورونا ولتحقيق الفائدة للأسرة فإن مستشارين ومستشارات المركز يقدمون الاستشارات النفسية والاجتماعية والأسرية والتربوية تطوعاً لخدمة المجتمع في هذا الظرف الاستثنائي الذي يتطلب تكاتف الجهود والتعاون لما فيه الفائدة بإذن الله وذلك وفق البيان التالي :-

( مركز تعارفوا للإرشاد الأسري )

1- د.سعود المصيبيح دكتوراه علم نفس تربوي استشارات تربوية ونفسية وأسرية وأمنية ( 0555407155) يومياً من 4 حتى 8 مساءً.

واتس آب فقط.

2- عطرة الأسمري مستشارة أسرية

(شؤون المراهقين _ العلاقات الزوجية ) ( 0535664455) يومياً من 9 حتى 10 مساءً.

3- وداد ناصر الداوود ماجستير علم اجتماع مستشارة اجتماعية (المشكلات الزوجية) (0590010567)

يومياً من 4 حتى 9 مساءً.

واتس آب فقط

4- عبد العزيز مستور الغامدي ( استشارات لذوي الإعاقة ) (0500555878)

يومياً من 7 حتى 10 مساءً.

5- مسفر الهزاع استشارات تربوية ( بطء التعلم) توجيه وإرشاد نفسي (0565031730)

الثلاثاء والأربعاء من 8 حتى 10 مساءً.

6- عبير العتيبي أخصائية اجتماعية

تخصص ماجستير علاج اجتماعي، استشارات اجتماعية (0557386574)

الثلاثاء والأربعاء من 4 حتى 9 مساءً.

واتس آب فقط

7- د. فوزه العنزي مستشارة اجتماعية ( إدمان مخدرات، العنف الأسري (0593445232)

يومياً من 6 حتى 9 مساءً.

واتس آب فقط

8- منال الراشد استشارات نفسية وأسرية (0545862604).

يومياً من 2 ظهراً حتى 5 مساءً.

واتس آب فقط

9- نهى آل فريان أخصائية اجتماعية ( استشارات أسرية - تربوية ) (0558221148)

يومياً من 8 حتى 9 مساءً.

10- د. منى الزهراني استشارات تربوية وأسرية (متخصص في حالات العنف ضد الأطفال والمراهقين ) (0558884782)

الأحد من 8 حتى 10 مساءً.

11- ماجد عبدالله المالكي: مستشار تربوي

مختص في تقديم جميع الاستشارات الاجتماعية والتربوية والأسرية لجميع فئات المجتمع (0559725553)

يومياً من 9 حتى 10 مساءً.

12- هلالة أحمد الصويغ مستشارة اجتماعية ( المشكلات الأسرية، مشكلات المراهقين، تقديم المساندة الاجتماعية ) (0553535119)

يومياً من 8 حتى 10 مساءً.

13- عبير الجمعة مستشارة أسرية واجتماعية

( مشكلات اسرية وتطوير الذات ومساعدة الأمهات في بعض سلوكيات الأطفال (0554981581)

الأربعاء من 4 حتى6 مساءً

واتس آب فقط

14- أحمد بن ناصر الدخيل مستشار في قضايا الأحوال الشخصية والصلح الأسري.

واستشارات ماقبل الزواج، وحقوق الابناء بعد الانفصال (0506291449) يومياً من 5 حتى 10 مساءً.

15- د. نورة العنزي دكتوراه خدمة اجتماعية اكلينكية ( علاقات زوجية، تربوية، إدمان)

(054 890 6097)

يومياً من 4 حتى 10 مساءً.

16- فاطمة يحيى أبوطالب بكالوريوس تربية خاصة دبلوم عال في الإرشاد والتوجيه مدربة معتمدة في المجال الإداري والاجتماعي وتطوير الذات معالج بالتنويم الإيحائي وجلسات الاسترخاء مستشارة اجتماعية لجميع الفئات العمرية.

هاتف (0550241818)

يومياً عدا الجمعة والسبت من 9 ص إلى 12 ظهراً

17- سراء العقيل مستشارة اجتماعية ( مشكلات الأطفال) (0554572226)

يومياً من 6 حتى 9 مساءً.

18- رِهام العليط ماجستير علم اجتماع تخصص أسرة ( استشارات أسرية، زوجية، إرشاد أسري، استشارات اجتماعية) (0541039933)

يومياً من 7 حتى 9 مساءً

واتس آب فقط

19- يحيى القحطاني- ماجستير صعوبات التعلم-باحث دكتوراه صعوبات التعلم (استشارات تربوية وتعليمية) (استشارات لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة) (0530059759)

يومياً من 4 حتى 9 مساءً

20- يحيى زيلع استشارات تربوية وتنسيق دورات (0549317777)

من7 حتى 10 مساءً.

21- شعاع العوفي ماجستير علم النفس

(استشارات نفسية) (0582675517)

يوم الاثنين من 10 ص حتى 12 ظهراً

واتس آب فقط

22- أ-د يوسف أحمد الرميح

حالات العنف، الجريمة، الانحراف، المخدرات، الإيذاء، جنوح الأحداث، السرقات، الإرهاب، التكفير، التطرف، الجرائم الإلكترونية

(0553145789)

يومياً من 7 حتى 8 مساءً

23- شريفه العتيبي ماجستير خدمة اجتماعية تخصص علاجي /

للاستشارات /مشاكل أسرية / مشاكل زوجية /ما بعد الطلاق

(0547801316)

يومياً من 7 حتى 9 مساءً

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