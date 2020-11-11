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بوضع تحويلة ودعامة من الوريد البابي للوريد الكبدي عن طريق قسطرة

إنجاز جراحي.. "سعود الطبية" تُنقذ مريضاً من نزيف حاد لدوالي المريء

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سجّلت مدينة الملك سعود الطبية، ممثلة بفريق من الأشعة التداخلية إنجازاً جراحياً بإنقاذها مريضاً من نزيف حاد لدوالي المريء.

وأوضح رئيس قسم الأشعة التداخلية بالمدينة الدكتور بدر الأحيدب؛ أن إنقاذ المريض تم بوضع تحويلة ودعامة من الوريد البابي للوريد الكبدي (TIPSS) عن طريق قسطرة الأوعية الدموية، ولأول مرة على مستوى المدينة، وكانت بالتعاون مع قسم الجهاز الهضمي والكبد، وتكللت -ولله الحمد- بالنجاح.

يُذكر أن المريض غادر المدينة وهو بصحة جيدة.