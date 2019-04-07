معظمهم لاجئون..العرب المقيمون في تركيا كم عددهم؟

تشكيل اتحاد للجاليات العربية

أفاد رئيس الجمعية العربية في إسطنبول متين طوران، اليوم (الأحد)، بأن حوالي 5 ملايين من الجاليات العربية تعيش في تركيا، بينهم 3 ملايين و600 ألف لاجئ سوري ورجال أعمال وطلبة.

ونقلت "الأناضول" عن "طوران"، قوله: "بعد العمل مع العرب 3 أعوام تقرر تشكيل اتحاد الجاليات العربية، حتى يمكن التنسيق والعمل مع القيادات التركية بفعالية أكبر".

وأوضح رئيس الجمعية العربية في إسطنبول، أن الاتحاد الذي أُعلن تأسيسه حديثاً سيلعب دور الجسر الرابط بين الأتراك والجاليات العربية.

من جهته، ذكر رئيس الاتحاد مصطفى طرهوني (ليبي الجنسية)، بأنهم يهدفون عبر تأسيس الاتحاد، إلى مساعدة أفراد الجاليات العربية في تركيا.