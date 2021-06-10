بمساحة تتجاوز ٩٨٠٠ ألف متر مربع.. بلدية بيشة تنجز مشروع حديقة الدحو

لزيادة مساحة المسطحات الخضراء وتقديم أفضل الخدمات الترفيهية للسكان والزوار

أنجزت بلدية بيشة تنفيذ مشروع حديقة الدحو، بمساحة تقدر بـ٩٨٠٠ ألف متر مربع.

وأوضح رئيس بلدية بيشة علي بن سعيد آل جلبان، أن البلدية تسعى لزيادة مساحة المسطحات الخضراء ونصيب الفرد منها، إضافة إلى تقديم أفضل الخدمات الترفيهية لسكان وزوار المحافظة وقراها، وتحقيق أفضل معايير جودة الحياة؛ لما لها من دور فعال في التنمية بمختلف مجالاتها الاقتصادية والبيئية والترفيهية والجمالية، إضافة إلى كونها تشكل متنفّسًا لأهالي محافظة بيشة وسكانها لقضاء أمتع اللحظات وسط تكامل جميع الخدمات والمرافق الحيوية التي تلبي حاجاتهم، بالإضافة إلى المشروعات التطويرية والخدمية التي تنفذها البلدية، بما يُعزّز دورها في تحسين جودة الحياة، وتحقيق رؤية المملكة الطموحة 2030.

وأكد "آل جلبان" على أن هناك توأمة بين البلدية والمجلس البلدي؛ حيث يتم العمل بروح الفريق الواحد؛ وصولًا للأهداف والتطلعات المنشودة في خدمة محافظة بيشة وقراها، مشيدًا بجهود أعضاء المجلس ومتابعتهم الحثيثة لما ينفذ من مشاريع خدمية وتطويرية.

وتأتي جهود البلدية في رفد الحدائق وتطويرها لرفع قيمة المرافق الخدمية، وتهيئتها بما يتناسب مع الزوار.