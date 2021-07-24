السعودية تثبت للعالم قدرتها.. وزير الحرس الوطني يهنئ القيادة بنجاح الحج

أكد على التوجيهات الرشيدة لتتكامل الخدمات لأداء الشعيرة في يسر واطمئنان

رفع وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- لما تحقق من نجاح لحج هذا العام 1442هـ، بتوفيق الله عز وجل ثم بفضل اهتمام وتوجيهات القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ وحرصها على توفير وتكامل جميع الخدمات التي تمكّن ضيوف الرحمن من أداء هذه الشعيرة العظيمة بيسر وسهولة وراحة واطمئنان.

وأكد الوزير أن المملكة أثبتت للعالم أجمع قدرتها على القيام بخدمة ضيوف الرحمن في جميع الظروف، وتسخير جميع الإمكانات البشرية والمادية وتقديم مختلف التسهيلات معتمدةً بعد الله على سواعد أبنائها في المنظومة الأمنية والصحية والتنظيمية وفي جميع المجالات وبجميع مؤسسات الدولة وأجهزتها وقطاعاتها المختلفة لأداء هذه الرسالة العظيمة التي تفتخر بها المملكة قيادةً وشعباً على الوجه الأكمل، سائلاً الله -عز وجل- أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها.