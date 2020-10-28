هذا ما جناه عليه "كورونا".. مطار هيثرو البريطاني يفقد صدارته لنظرائه في أوروبا

بلغت خسائره 1,5 مليار جنيه إسترليني

أفاد مطار هيثرو اللندني اليوم (الأربعاء)، بأنه فقد للمرة الأولى مكانته كأول مطار في أوروبا في عدد المسافرين، لمصلحة مطار باريس رواسي-شارل ديغول.

وأضاف المطار في بيان نقلته "فرانس 24"، أن مطاري أمستردام سخيبول وفرانكفورت باتا وراء مطار هيثرو.

وتضرر المطار بالحجر الذي فرضته المملكة المتحدة على المسافرين القادمين من دول عدة، وكذلك بفرض فحوص صحية لدى منافسيه.

ومني المطار بخسائر بلغت قبل حسم الضرائب 1,5 مليار جنيه استرليني في الأشهر التسعة الأولى من العام، مع تراجع رقم الأعمال بنسبة 60 في المئة إلى 951 مليار جنيه.

ومرّ في المطار خلال هذه الفترة 19 مليون مسافر، مقابل 61 مليوناً في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

ولمجمل العام 2020، يتوقع أن يمرّ 22,6 مليون مسافر، و37 مليونا في 2021، في أرقام بعيدة جدا عن تقديرات ما قبل الأزمة الصحية.