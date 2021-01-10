إيران.. اكتشاف 4 حالات إصابة بفيروس كورونا البريطاني المتحور

حملته عائلة إيرانية تعيش في دولة أوروبية وصلت الأسبوع الماضي

قال وزير الصحة الإيراني، سعيد نمكي، إنه تم في إيران مؤخرًا اكتشاف أربع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا البريطاني المتحور، ويجري الآن علاج حامليها.



وأضاف نمكي، اليوم الأحد، في اجتماع بمقر مكافحة كورونا بمحافظة مازندران في شمال البلاد: "هؤلاء المرضى هم عائلة إيرانية تعيش في دولة أوروبية وصلت إلى البلاد أواخر الأسبوع الماضي".



وتابع قائلاً: "على الرغم من أنهم أجروا اختبار PCR في البلد الذي جاءوا منه، إلا أنه بعد دخولهم الى إيران، تم اختبارهم، وبناءً على المعلومات المقدمة إلى وزارة الصحة اليوم فإن نتائج اختباراتهم كانت إيجابية ومصابون بفيروس كورونا من النوع المتحور البريطاني".



ووفق روسيا اليوم أضاف الوزير أن الفيروس البريطاني المتحور انتشر في معظم الدول الأوروبية، وأصبح أوروبيًا إلى حد ما، وأننا وضعنا قيودًا على دخول الأشخاص من هذه الدول إلى إيران، بما في ذلك إجراء الاختبار السلبي للفيروس.



وتابع، أنه "ومع ذلك فإننا نقوم بإجراء اختبار PCR لجميع الأشخاص الذين يصلون إلى إيران من دول أوروبية ودول أخرى، ويتم عزلهم حتى تحديد النتيجة".



وأشار وزير الصحة إلى اكتشاف حالة يشتبه بإصابتها بسلالة الفيروس البريطاني في محافظة مازندران، لكن نتائج الفحص الذي جرى لصاحبها كانت سلبية (أي غير مصاب).