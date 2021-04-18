الباحة.. أكثر 4500 جولة رقابية تغلق 17 منشأة وتحرر 124 مخالفة

نفّذتها الأمانة ضمن الخطة الميدانية والرقابية المكثفة خلال شهر رمضان المبارك

أغلقت أمانة منطقة الباحة خلال الأيام الماضية ١٧ منشأة تجارية، وحررت ١٢٤ مخالفة للتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية الواجب اتباعها للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

ونفّذت الفِرَق الميدانية بالأمانة والبلديات التابعة لها بالمنطقة ٤٥١٧ جولة رقابية على المنشآت التجارية في مدن ومحافظات المنطقة؛ وذلك ضمن الخطة الميدانية والجهود الرقابية المكثفة خلال شهر رمضان المبارك التي تطبقها الأمانة وبلديات المنطقة لضمان التزام جميع المنشآت بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة في المطاعم والمقاهي والأسواق والمجمعات التجارية والمستودعات الغذائية وأماكن إعداد الأكلات الرمضانية وأسواق النفع العام. كما تضمنت الجولات الرقابية إصدار وتحرير (١٢٤) مخالفة للتدابير الاحترازية.

وأكد أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط، أن الفِرَق الميدانية بالأمانة وبلديات المنطقة مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت على مدار الساعة؛ مشددًا على أنه لن يتم التهاون مع المنشآت المخالفة، وسيتم تطبيق كل العقوبات من إغلاق للنشاط وتحصيل للغرامات المالية بحدها الأقصى.

ودعا المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن مخالفات الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد من خلال الاتصال على الرقم الموحد للبلاغات البلدية (٩٤٠).