استدرجهن بالخداع.. رجلٌ باعَ 130 امرأة في أفغانستان

كان يستهدف فقيرات يرغبن بتحسين عيشهن

أوقفت حركة طالبان رجلًا متهمًا ببيع 130 امرأة في شمال أفغانستان، بعدما أوقعهن الفقر والجهل فريسة لمحتال خدعهن، عن طريق دفعهن للاعتقاد بأنهن سيتزوجن رجالًا أثرياء؛ بحسب ما أعلنته مصادر من الشرطة.

وقد أُوقِف الرجل مساء الاثنين في منطقة جوزجان؛ بحسب ما قاله رئيس شرطة طالبان في المنطقة دام الله سراج.

وأعلن: "لا نزال في بداية التحقيقات. نأمل أن نجمع مزيدًا من المعلومات عن هذا الملف لاحقًا".

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المسؤول المحلي في الشرطة محمد سردار مبارز: أن الرجل كان يستهدف نساء فقيرات يرغبن بشدة في تحسين مستوى عيشهن، وكان يَعِدهن بإيجاد الزوج المثالي القادر على أن يوفر لهن حاجاتهن، ويرسلهن في ما بعد إلى مقاطعة أخرى حيث كُن يُبَعن كسبايا، وهو متهم ببيع نحو 130 امرأة.

ويُعَد الفقر المتزايد التحديَ الأكبر لحكومة طالبان، التي استلمت السلطة في منتصف أغسطس، وتكافح لاحتواء الجرائم؛ من عمليات سطو والاختطاف مؤخرًا في المدن الكبرى.

وأعلنت وزارة الداخلية الثلاثاء أنها ألقت القبض على 60 متهمًا بتزوير وثائق للحصول على جوازات سفر، ومن بينهم أعضاء في الدائرة المخصصة لجوازات السفر داخل الوزارة.

وقالت الوزارة إنها أغلقت هذه الخدمة مؤقتًا للصيانة.