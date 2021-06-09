"تصفية" تعلن استكمال صرف الأرباح في مساهمة مشروع "الفرسان السكني"

تملكه شركة "العلي العقارية"

أعلنت لجنة المساهمات العقارية "تصفية" اليوم، عن استكمال صرف الأرباح في مساهمة مشروع الفرسان السكني لمالكها "شركة العلي العقارية".

وقالت "تصفية" عبر حسابها على موقع تويتر: "على المساهمين الذين لم يحدّثوا بياناتهم، سرعة التسجيل في موقع البنك العربي لتسليم إثبات الهوية، وأصول العقود، ورقم الحساب البنكي "الآيبان"، وإقرار وتعهد 101 تمهيداً لإتمام تحويل مستحقاتهم بأسرع وقت".