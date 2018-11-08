أمانة جدة تكشف ملابسات حريق مردم الإطارات .. وترد على "الأرصاد"

أعربت عن أسفها بشأن أضرار الحريق الناتج عن الظروف الجوية المفاجئة

أعربت أمانة محافظة جدة عن أسفها على الأضرار الناجمة عن حادثة الحريق الذي اندلع في مردم الأمانة صباح يوم الاثنين الموافق ٢٧ / ٢/ ١٤٤٠هـ نتيجة للظروف الجوية المفاجئة؛ حيث أدى البرق المصاحب للأمطار بإحداث صعقة كهربائية أدت إلى اندلاع حريق في منطقة تخزين الإطارات بالمردم، وقامت الأمانة وعن طريق المقاول المشغل بعزل المنطقة التي حدث بها الحريق من الأربع جهات ثم إطفاء الحريق بوساطة الردم بالأتربة باستخدام بلدوزرات ومعدات أخرى واستمرت أعمال الإطفاء لمدة ٦٥ ساعة متواصلة.

وأوضحت الأمانة ردًا على ما ذكره المتحدث الرسمي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أنه توجـد شهادة موافـــقة بيئية صادرة من الهيئـة العامة للأرصاد وحماية البيئة برقـــم 18877 وتاريـــخ 04/09/1430هـ ولا يوجد لها تاريخ انتهاء.

وسبق لموظفي الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة القيام بالتصريح لصحيفة المدينة بتاريخ 29 /06/1437هـ بأن مردم الأمانة غير مرخص وعليه مخالفات وغرامات وبناءً عليه دارت مكاتبات وعقدت اجتماعات بإشراف ومتابعة مقام المحافظة والإمارة وتم التوصل إلى عدة توصيات منها:

- أن تقوم الأمانة بإعادة إصدار الموافقة البيئية الممنوحة سابقًا لموقع المردم وتحفّظ مندوب الأمانة على التوصية لوجود مخطط شمولي لموقع المردم، وأن تقوم الأمانة بإلزام الشركات التي تعمل في المردم بالحصول على شهادات الموافقة البيئية، وفي حالة ثبوت ورصد مخالفات بيئية من قِبل مفتشي الهيئة بحالات يتم مزاولتها داخل المردم يتم إشعار الأمانة بهذا الخصوص.

- على الهيئة العامة للأرصاد وحمـــاية البيئة إبلاغ الإدارة العامة للنظافة والمرادم بمشاركة مندوب في رصيد المخالفات البيئية، وذلك لضمان سرعة تطبيق العقوبة.

- أي إشعار يرد للأمانة عن وجود مخالفات بيئية يتم تطبيق العقوبة النظامية بحق المقاول.

قامت الأمانة عند طرح عقد مشروع تشغيل المردم الجديد في البداية بإضافة شرط في كراسة الشروط والمواصفات يلزم المقاول بتقديم شهادة من مكتب بيئي متخصص ومعتمد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

- وتقدم المقاول الجديد بطلب الحصول على شهادة موافقة بيئية لتأهيل المردم للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة برقم 1439/1745 وتاريخ 26 / 11/1439هـ.

- الإطارات الموجودة بالمردم تجمعت على مدى سنوات بسبب وجود قضية بين المشغل السابق والأمانة، حيث توقف تشغيل مصنع إعادة التدوير.

ويجري حاليًا تسليم مصنع الإطارات للمشغل الجديد للمردم وسيستأنف تشغيل المصنع وكذلك سيقوم بالحصول على شهادة موافقة بيئية من الهيئة العامة للأرصاد وحمـــاية البيئة.