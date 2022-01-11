"التحالف": تنفيذ 59 استهدافًا ضد ميليشيا الحوثي وتدمير 39 آلية عسكرية ومقتل 350 عنصرًا

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ22 استهدافًا ضد ميليشيا الحوثي في مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأكد أن: الاستهدافات ضد الحوثي في مأرب دمرت 14 آلية عسكرية وقتلت أكثر من 120 عنصرًا .
كما أعلن "التحالف" تنفيذ 37 استهدافًا ضد ميليشيا الحوثي في شبوة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأكد أن الاستهدافات ضد الحوثيين بشبوة دمرت 25 آلية عسكرية وقتلت أكثر من 230 عنصرًا.
في مأرب وشبوة خلال الـ 24 ساعة الماضية
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ22 استهدافًا ضد ميليشيا الحوثي في مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأكد أن: الاستهدافات ضد الحوثي في مأرب دمرت 14 آلية عسكرية وقتلت أكثر من 120 عنصرًا .
كما أعلن "التحالف" تنفيذ 37 استهدافًا ضد ميليشيا الحوثي في شبوة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأكد أن الاستهدافات ضد الحوثيين بشبوة دمرت 25 آلية عسكرية وقتلت أكثر من 230 عنصرًا.