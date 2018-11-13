اليمن ينتصر.. مصرع 147 حوثيًّا في يوم و350 منذ بدء عمليات تحرير الحديدة

خلال المعارك التي يخوضها الجيش الوطني مع ميليشيا الانقلاب المدعومة من إيران

لقي ما يقارب الـ147 حوثيًّا مصرعهم وأصيب عشرات آخرون في غضون الـ24 ساعة الماضية خلال المعارك التي تخوضها قوات الجيش الوطني اليمني مع ميليشيا الانقلاب الحوثي المدعومة من إيران لتحرير ميناء الحديدة شرق اليمن.

وقالت مصادر ميدانية في تصريح لموقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية: إن أكثر من 350 حوثيًّا قتلوا منذ انطلاق عمليات تحرير مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي منتصف الشهر الماضي.

وفي الشأن الميداني، واصلت قوات الجيش الوطني اليمني من الوية العمالقة والمقاومة التهامية، تقدمها الميداني في عدد من أحياء مدينة الحديدة وسط تأمين عدد من المناطق والمباني المحررة.

وأكدت مصادر ميدانية أخرى للموقع أن قوات الجيش اليمني توغلت بشكل كبير اليوم في حي الربصة، وأمّنت مدرسة النجاح وعددًا من المباني المجاورة لها، كما أمّنت عددًا من المؤسسات التجارية في مدينة الحديدة بعد تحريرها من ميليشيا الحوثي الانقلابية.

كما كثفت مقاتلات قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن" من استهداف تحركات وتعزيزات الميليشيا الانقلابية الحوثية في عدد من الأحياء الشرقية والشمالية والغربية لمدينة الحديدة، وأوقعت في صفوفها خسائر كبيرة.