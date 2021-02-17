‏حائل.. سحب رعدية ورياح سطحية تتواصل حتى 10 مساء

"الوطني للأرصاد": تؤدي إلى تدنٍّ للرؤية وتشمل عدة محافظات

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة ‏حائل، تَضَمّن سحبًا رعدية، ورياحًا نشطة سطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة العاشرة مساءً على مدينة حائل ومحافظاتها.

حائل الأرصاد حالة الطقس

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17 فبراير 2021 - 5 رجب 1442 10:14 AM

"الوطني للأرصاد": تؤدي إلى تدنٍّ للرؤية وتشمل عدة محافظات

‏حائل.. سحب رعدية ورياح سطحية تتواصل حتى 10 مساء

وكالة الأنباء السعودية (واس)

حائل

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أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة ‏حائل، تَضَمّن سحبًا رعدية، ورياحًا نشطة سطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة العاشرة مساءً على مدينة حائل ومحافظاتها.

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