‏حائل.. سحب رعدية ورياح سطحية تتواصل حتى 10 مساء

"الوطني للأرصاد": تؤدي إلى تدنٍّ للرؤية وتشمل عدة محافظات

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة ‏حائل، تَضَمّن سحبًا رعدية، ورياحًا نشطة سطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة العاشرة مساءً على مدينة حائل ومحافظاتها.