‏حائل.. سحب رعدية ورياح سطحية تتواصل حتى 10 مساء

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة حائل، تَضَمّن سحبًا رعدية، ورياحًا نشطة سطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية.
وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة العاشرة مساءً على مدينة حائل ومحافظاتها.حائل الأرصاد حالة الطقس
"الوطني للأرصاد": تؤدي إلى تدنٍّ للرؤية وتشمل عدة محافظات
أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة حائل، تَضَمّن سحبًا رعدية، ورياحًا نشطة سطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية.
وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة العاشرة مساءً على مدينة حائل ومحافظاتها.