"الأرصاد" ينبه المدينة: أمطارٌ رعدية ونشاط في الرياح السطحية وتدنٍ بمدى الرؤية

يشمل ينبع والرايس والعيص والفقرة والمسيجيد وبدر.. ويستمر حتى مساء الأربعاء

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا، بشأن حالة الطقس ليوم غدٍ الأربعاء بمنطقة المدينة المنورة ومحافظاتها من أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

وتفصيلاً، يشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الحادية عشرة صباحًا محافظة ينبع والرايس، كما يشمل محافظة العيص والفقرة والمدينة المنورة والمسيجيد وبدر، ويستمر حتى الساعة الثانية من مساء الأربعاء.