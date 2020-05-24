شاهد صلاة العيد من البيوت.. هكذا نثر مواطنون ومقيمون البهجة بمواقع التواصل

عيد استثنائي بفعل الجائحة.. لقاءات إلكترونية عائلية للأسر وفرحة للأطفال بالعيديات

أدى المواطنون والمقيمون صلاة عيد الفطر المبارك في منازلهم في حالة استثنائية؛ بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، التي تسببت في إبقاء الناس في منازلهم؛ حرصًا على منع انتشاره وتطبيقًا للإجراءات الاحترازية والأساليب الوقائية التي وجّهت بها أجهزة الدولة المختلفة، في أجواء إيمانية وروحانية امتزجت فيها أصوات الأطفال مع آبائهم وأماتهم شكرًا لله على تمام الشهر وكماله.

وحرصوا على إحياء العيد بوسائل مختلفة تُظهر بهاء العيد ورونقه بتوزيع الهدايا والعيديات وتوثيق اللقاءات العائلية للأسرة، إضافة إلى مشاركة الأطفال الفرحة وإدخال السرور عليهم داخل البيوت عقب انتهاء إقامة صلاة العيد مباشرة ليعيشوا أجواء العيد بتفاصيلها المعهودة ولكن داخل البيوت هذه المرة.

كما حرص آخرون على مشاركة ذويهم فرحتهم بالعيد داخل البيوت؛ ولكن عبر منصات ومواقع التواصل الاجتماعي، لتعم تلك المواقع والمنصات أفراح الأسر بالعيد السعيد داخل بيوتهم، فيما فضل البعض الاحتفاظ بصور من هذا العيد الاستثنائي للذكرى في الأعوام القادمة.

ورصدت "سبق" بعض الصور التي تم نشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي صباح اليوم مع بدء صلاة العيد، والتي جسّدت حرص المواطنين في المملكة على العمل وفق توجيهات الجهات المختصة لمنع تفشي فيروس كورونا.