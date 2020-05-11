"مالك": إصابة البارجة "كونارك" بصاروخ إيراني يكشف حالة التخبط التي تعيشها طهران

قال: نظام تآكل داخلياً يشرب ويجترّ السم الذي طبخه لغيره من الشعوب

وصف الكاتب والحقوقي ومُعد ومقدم برنامج "المراقب" على قنوات "24" السعودية أنور مالك، قصف بارجة "كونارك" الإيرانية بصاروخ إيراني من سفينة دعم في خليج عمان، بأنه يكشف حالة التخبط التي تعيشها إيران.

وقال "أنور مالك": "إيران تقصف نفسها بنفسها.. الملالي في حالة تخبط كبير وخفايا أبعد من خطأ."

وتابع "مالك" القول: "في انتظار المزيد عن المشهد الإيراني في ظل نظام خميني تآكل داخلياً، وصار يشرب ثم يجترّ السم الذي طبخه لغيره من الشعوب والدول."

وكان الجيش الإيراني أعلن عن مقتل 19 جندياً وإصابة 15 آخرين؛ جراء حادث البارجة الذي تسببت به نيران صديقة، بحسب بيان للبحرية الإيرانية، حيث أصاب صاروخ إيراني سفينة دعم في خليج عمان أمس الأحد.

ولم تشر البحرية في البيان إلى سبب الحادثة، وأضافت أن التحقيقات لا تزال جارية.