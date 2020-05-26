حالة تستمر حتى 8 مساء.. رياح وأتربة مثارة على تبوك

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات- في تقرير لها اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة تبوك، وتشمل مدينة تبوك ومحافظة البدع وتيماء.
وأشارت إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثامنة من مساءً.حالة الطقس الأرصاد
الأرصاد: تؤدي إلى تدني مدى الرؤية وتشمل عدة محافظات
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات- في تقرير لها اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة تبوك، وتشمل مدينة تبوك ومحافظة البدع وتيماء.
وأشارت إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثامنة من مساءً.