بعد ظهور إصابات بإنفلونزا الطيور.. الأردن توقف استيراد الدواجن من 3 دول

كإجراء احترازي للحيلولة دون دخول كميات من الطيور المصابة للبلاد

أوقفت الأردن، الأحد، استيراد الطيور من إيرلندا وأوكرانيا وبولندا، بعد ظهور إصابات بإنفلونزا الطيور في تلك الدول.

وتفصيلاً، أوضحت وزارة الزراعة الأردنية في بيان، أن وقف الاستيراد من تلك الدول سيمتد حتى إشعار آخر كإجراء احترازي للحيلولة دون دخول كميات من الطيور المصابة للبلاد.

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11 يناير 2021 - 27 جمادى الأول 1442 12:47 AM

كإجراء احترازي للحيلولة دون دخول كميات من الطيور المصابة للبلاد

بعد ظهور إصابات بإنفلونزا الطيور.. الأردن توقف استيراد الدواجن من 3 دول

وكالة الأنباء السعودية (واس)

عمّان

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أوقفت الأردن، الأحد، استيراد الطيور من إيرلندا وأوكرانيا وبولندا، بعد ظهور إصابات بإنفلونزا الطيور في تلك الدول.

وتفصيلاً، أوضحت وزارة الزراعة الأردنية في بيان، أن وقف الاستيراد من تلك الدول سيمتد حتى إشعار آخر كإجراء احترازي للحيلولة دون دخول كميات من الطيور المصابة للبلاد.

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