كورونا في الإمارات.. 1,508 إصابات وحالتا وفاة

خلال الساعات الـ 24 ساعة الماضية

سجّلت الإمارات العربية المتحدة خلال الساعات الـ 24 ساعة الماضية 1,508 إصابات بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 540,646 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1,619 وفاة، مشيرة إلى شفاء 1,477 حالة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 520,882 حالة.