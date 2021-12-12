الشباب يتغلب على المحرق البحريني ودياً بثلاثية

تحضيراً لمنافسات الدوري

تغلب فريق الشباب الأول لكرة القدم وصيف دوري المحترفين السعودي على نظيره المحرق البحريني بطل كأس الاتحاد الآسيوي بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الودي الذي جمعهما مساء اليوم الأحد على ملعب الشيخ علي بن محمد آل خليفة وذلك في ختام معسكره الإعدادي الخارجي المقام حالياً بمملكة البحرين.

تناوب على تسجيل ثلاثية الشباب كل من المهاجم النيجيري أوديون إيجالو، وهتان باهبري ونواف العابد.