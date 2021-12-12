الشباب يتغلب على المحرق البحريني ودياً بثلاثية

تحضيراً لمنافسات الدوري

تغلب فريق الشباب الأول لكرة القدم وصيف دوري المحترفين السعودي على نظيره المحرق البحريني بطل كأس الاتحاد الآسيوي بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الودي الذي جمعهما مساء اليوم الأحد على ملعب الشيخ علي بن محمد آل خليفة وذلك في ختام معسكره الإعدادي الخارجي المقام حالياً بمملكة البحرين.

تناوب على تسجيل ثلاثية الشباب كل من المهاجم النيجيري أوديون إيجالو، وهتان باهبري ونواف العابد.

2

12 ديسمبر 2021 - 8 جمادى الأول 1443 08:16 PM

تحضيراً لمنافسات الدوري

الشباب يتغلب على المحرق البحريني ودياً بثلاثية

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

0 242

تغلب فريق الشباب الأول لكرة القدم وصيف دوري المحترفين السعودي على نظيره المحرق البحريني بطل كأس الاتحاد الآسيوي بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الودي الذي جمعهما مساء اليوم الأحد على ملعب الشيخ علي بن محمد آل خليفة وذلك في ختام معسكره الإعدادي الخارجي المقام حالياً بمملكة البحرين.

تناوب على تسجيل ثلاثية الشباب كل من المهاجم النيجيري أوديون إيجالو، وهتان باهبري ونواف العابد.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021