مشاهد تدك فرى الأعداء.. نزلاء سجن المباحث بذهبان يحتفلون وأسرهم بيوم الوطن

كلمات ينقلونها عن إنجازات تبذلها الدولة في عملية الإصلاح

احتفل نزلاء سجن المباحث العامة بذهبان مع أسرهم بذكرى اليوم الوطني السعودي 89 تحت شعار ‏‫#همة_حتى_القمة، معبرين عن احتفائهم بهذا اليوم المجيد بكل الألوان الشعبية والقصائد النبطية، مدركين ولاءهم وانتمائهم لهذا الوطن ومحاولين التعبير عن تراجعهم الكبير عن أفكار هدامة اعتنقوها قبل سنوات.

فرغم قضاء هؤلاء النزلاء لمحكومياتهم داخل السجن وإدانة كثير منهم في قضايا مست أمن الدولة وتعلقت بانضمامهم لتنظيمات إرهابية وزعزعة استقرار الوطن إلا أنه كان حَفِيّاً عليهم منحهم الحق في الفرحة بهذا اليوم.

وتفصيلاً، عبر النزلاء عن سعادتهم بمشاركة سرورهم الاحتفال بهذه الذكرى الوطنية، واصفين تلك اللحظات بالأجمل والأسعد، وذلك في مشاهد تثبت صورة مغايرة للادعاءات التي يروجها الإعلام المعادي للسعودية من شائعات وأكاذيب حول سجون المباحث لتشويه صورة المملكة في حفظ حقوق الإنسان؛ حيث لم تستطع كثير من الدول فتح سجونها لوسائل الاعلام بلا قيد أو شرط، علاوة على أن تشاهد مثل هذه الأجواء الاحتفالية التي يحضرها الجميع داخل أسوار السجن.

وقال أحد النزلاء الذي كان يجلس إلى جوار أحد أشقائه، في تقرير تلفزيوني من داخل السجن بجدة، لـ"برنامج mbc في أسبوع": "شعور لا يوصف وكلمات الشكر تعجز، والحمد الله حضر أهلي وإخواني وأخواتي وشاهدوا كيف تغيرت، ويلاحظون الإنجاز الذي تبذله الدولة في إصلاح أبنائها".

ورفع أحد النزلاء الذي كان يحتفل باليوم الوطني مع والدته التهنئة للوطن، سائلًا الله أن يديم الأمن والأمان على هذه البلاد وقال: "الكلمات تعجز عن التعبير، هذا من أجمل وأحلى أيامي منذ سنوات".

بدورها قالت والدته: "الله يعز هذا الوطن، والله يعيده كل سنة وكل عام وهو فوق عالي السحب وفوق هام السحب"، فيما قدم والد أحد النزلاء التبريكات والتهاني بذكرى هذا اليوم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان وللشعب السعودي.

وأضاف: "مشاعري الحقيقية لا توصف، نحن اليوم مع أبنائنا وإخواننا وعشنا لحظات جميلة بيوم جميل هو يوم الوطن"، فيما لخص مساعد الخريصي نزيل بسجن ذهبان مشاعر النزلاء في هذا اليوم قائلاً: "شعور أبناء صادقين ونزلاء محبين لوطنهم أظهروا حبهم وولاءهم لقادتهم".