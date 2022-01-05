"لجنة الدفاع المدني" بالليث تناقش مخاطر مياه الأمطار والسيول

في اجتماع ترأسه المحافظ بالإنابة بحضور مديري وممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة

ناقشت لجنة الدفاع المدني الفرعية بمحافظة الليث مخاطر السيول والأمطار وكيفية الإجراءات المطلوبة حال حدوثها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد اليوم بمقر قاعة الاجتماعات بالمحافظة، وترأسه محافظ الليث بالإنابة عمران الزهراني، بحضور مديري وممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة.

ناقش الاجتماع وضع الأودية والشعاب الخطرة بالمحافظة، والعمل على وضع الحلول اللازمة للحد من مخاطرها، ومناقشة خطط الجهات الحكومية لتنفيذ أعمال الدفاع المدني في حالات الطوارئ، والعمل على تسهيل وصول آليات الدفاع المدني للمواقع، وكذلك معرفة مدى جاهزية واستعداد جميع الجهات المعنية بتنفيذ أعمال الدفاع المدني.

وتخلل الاجتماع كلمة لمحافظ الليث بالإنابة، نّوه فيها بما توليه القيادة الرشيدة -حفظها الله- من اهتمام وعناية بصحة الإنسان وجعلها أولاً، داعياً الجميع إلى ضرورة الالتزام بالتقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية من كافة فئات المجتمع.

وأوضح " الزهراني" أن التوجيهات السامية توجب على الجميع الاهتمام والعمل دائماً على سلامة المواطنين ورفع الأداء وفعاليته لراحتهم؛ مؤكداً حرص واهتمام مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ونائبه على كل ما من شأنه خدمة المواطن.