"الصحة" تعلن أسماء المرشحين لوظائف أطباء الأسنان

دعتهم إلى المراجعة واصطحاب الوثائق لمطابقة بياناتهم

أعلنت وزارة الصحة عن أسماء المرشحين والمرشحات لوظائف أطباء الأسنان، داعية المرشحين والمرشحات المتقدمين والمتقدمات للوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية على فئة (طبيب مقيم - أسنان)، والمعلن عنها خلال شهر فبراير 2020م، ولمدة أسبوعين، لمراجعة أي من مديريات الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات.

وقالت إن المراجعة ستكون ابتداءً من يوم الثلاثاء القادم الموافق 10/03/2020م، وحتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 19/03/2020م، وذلك لمطابقة بياناتهم ومؤهلاتهم.

وأشارت إلى ضرورة اصطحاب أصول الوثائق التالية: الهوية الوطنية، مع نسخة منها، وثيقة التخرج، مع نسخة منها، موضحًا فيها التقدير العام، والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي، وتاريخ التخرج، الحاصلون على المؤهلات الخارجية، يتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم، مع إرفاق مفاتيح المعدل والسجل الأكاديمي، شهادة الامتياز، شهادة التصنيف، وبطاقة التسجيل المهني سارية المفعول، والخبرات المسجلة عند التقديم إن وجدت.

وأوضحت "الصحة" أن المتقدمين والمتقدمات قد تمت مفاضلتهم، واتضحت أحقيتهم في الترشح للمطابقة وفقًا لنقاط المؤهل، والأقدمية، والخبرات، مؤكدة أن من لم يحضر للمطابقة خلال الفترة المذكورة سيعد ذلك عدولًا منه عن رغبته في التوظيف.

للاطلاع على أسماء المرشحين

https://www.moh.gov.sa/Ministry/MediaCenter/Ads/Documents/MAds-2020-03-05-002.pdf

للاطلاع على أسماء المرشحات

https://www.moh.gov.sa/Ministry/MediaCenter/Ads/Documents/wAds-2020-03-05-002.pdf