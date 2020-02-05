تعرف على الرباعي الأجنبي للنصر في دوري أبطال آسيا

اختار روي فيتوريا مدرب فريق النصر الرباعي "براد جونز، جوليانو، نور الدين مرابط، عبدالرزاق حمدالله"، في قائمة الفريق في دوري أبطال آسيا، وجاءت القائمة على النحو التالي:

براد جونز، وليد عبدالله، زيد البواردي، نواف العقيدي، عبدالإله العمري، عمر هوساوي، عبدالله مادو، نايف الماس، سلطان الغنام، حمد المنصور، عبدالرحمن العبيد، منصور الشمري، عبدالعزيز الجبرين، عوض خميس، عبدالرحمن الدوسري، عبدالله الخيبري، مختار علي، سلطان الغوينم، أيمن يحيى، خالد الغنام، فهد الجميعة، خليل العبسي، عبدالعزيز الدوسري، يحيى الشهري، جوليانو، نور الدين مرابط، عبدالفتاح آدم، عبدالرزاق حمدالله، فراس البريكان، محمد مران.

وسيلعب النصر في المجموعة التي تضم فرق العين الإماراتي، السد القطري، سبهان الإيراني.