هيكل مطلي وعامان تعثر .. مطالبات باستكمال مبنى مكتب "موارد جازان"

العقد الأول مع صندوق "هدف" واللوحة تشير إلى انتهائه في 1439هـ

يتواصل توقف استكمال مبنى مكتب العمل بجازان الذي كان قد أُنشئ سابقاً لمصلحة صندوق الموارد البشرية "هدف" وفق عقد سابق؛ ذلك في ظل الحاجة إلى اكتمال المبنى حتى تتسنى عملية خدمة المواطنين عبر إدارات فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان، على اعتباره أحد أهم المباني الذي سيخدم فرع الوزارة ومراجعيه.

وبدأ إنشاء المبنى قبل سنوات طويلة ودخل في حيز التعثر ثم تحول المشروع ليصبح مشروع مكتب العمل بجازان، واستكمل العمل حتى توقف هيكلاً مطلياً من الخارج قبل استكمال التشطيبات الداخلية.

وفي ظل توقف العمل بالمبنى تكشف اللوحة أن نهاية عقد العمل بالمشروع كانت عام 1439هـ؛ حيث انتهى العقد والعمل قبل اكتمال مرافق المبنى كافة؛ وسط مطالبات باتخاذ قرار كفيل باستكمال المبنى وانجازه ليستفيد منه المراجعون والباحثون عن عمل في الملتقيات الوظيفية؛ نظراً لكون كثير من الملتقيات والبرامج تنفذ خارج فروع الوزارة.