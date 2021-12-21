عدم الجاهزية تمنع مشاركة ثلاثي "الاتفاق".. ولاعب النصر "أبوبكر" يغيب

الليلة في مواجهة الكأس

منح مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الأرجنتيني "روسو" الكاميروني فينسنت أبوبكر، راحة وعدم إشراكه في مباراته أمام الاتفاق، اليوم الثلاثاء؛ بسبب شعوره بشد في العضلة الأمامية.

من جهة ثانية، أعلن نادي الاتفاق رسمياً غياب ثلاثي الفريق الكروي الأول: محمد الكويكبي، والسلوفاكي فيليب كيش، وفهد غازي عن مباراة الفريق أمام "النصر"، في دور ثمن نهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، مساء اليوم؛ لعدم الجاهزية.