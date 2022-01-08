"خمن من يأتي على العشاء".. وفاة سيدني بواتيه أول أسود يفوز بالأوسكار

أعلن رئيس وزراء الباهاما فيليب ديفيز، الجمعة، وفاة الممثل الأمريكي سيدني بواتيه عن 94 عامًا.



وكان سيدني بواتيه قد كسر حواجز العنصرية باعتباره أول ممثل أسود يفوز بجائزة الأوسكار لأحسن ممثل عن دوره في فيلم "ليليز أوف ذا فيلد"، كما كان ملهمًا لجيل من الأمريكيين أثناء كفاح حركة الحقوق المدنية لتحقيق المساواة مع البيض.



وقال ديفيز في كلمة على فيسبوك: "علمت بعميق الحزن صباح اليوم بوفاة السير سيدني بواتيه.. لكن حتى ونحن ننعيه نحتفل بحياة ابن عظيم للباهاما، أيقونة ثقافية، وممثل ومخرج سينمائي، ورائد، ونشط في مجال الحقوق المدنية والإنسانية، وأخيرًا دبلوماسي".



وأسس بواتيه تراثًا سينمائيًا مميزًا في عام واحد بثلاثة أفلام؛ وهو عام 1967، وقت أن كان الفصل العنصري سائدًا في أجزاء كثيرة من الولايات المتحدة؛ بحسب ما ذكرت "رويترز".



وفي فيلم "خمن من يأتي على العشاء" "غس هو إز كامينغ تو ذا دينر"؛ أدى دور شاب أسود يصطدم بأسرة خطيبته بيضاء. وفي فيلم "في لهيب الليل" "ذ هيت أوف ذا نايت"؛ أدى دور فيرجل تيبس، وهو ضابط شرطة أسود يواجه العنصرية خلال تحقيق في قضية قتل. وأيضًا أدى دور مدرس في مدرسة صارمة التقاليد في لندن في ذلك العام في فيلم "إلى السيد، مع الحب" "تو سير، وذ لوف".



وكان فوزه التاريخي بجائزة الأوسكار لأحسن ممثل عن دوره في فيلم "زنابق الحقل" "ليليز أوف ذا فيلد" في العام 1963، وأدى فيه دور عامل يساعد راهبات في بناء كنيسة صغيرة في الصحراء. وقبل ذلك بخمس سنوات كان بواتيه أول ممثل أسود مرشح لجائزة الأوسكار لممثل رئيسي عن دوره في فيلم "المتحديان" "ذا ديفيانت وانز".



خُلدت شخصيته تيبس في فيلم "في لهيب الليل" في عملين مكملين؛ هما: "يسمونني السيد تيبس" "ذاي كول مي مستر تيبس"، و"المنظمة" "ذا أورغنيزيشن". كما صارت أساس المسلسل التلفزيوني "في لهيب الليل" بطولة كارول أوكونور وهاورد رولينز.



وعن بواتيه كتبت الممثلة والمذيعة التلفزيونية الحاصلة أيضًا على الأوسكار، ووبي غولدبيرغ، على تويتر: "مع الحب إلى السير سيدني بواتيه.. الذي علمنا كيف نلامس بأيدينا النجوم".



وقالت الممثلة فيولا ديفيز الفائزة بالأوسكار على تويتر: إن معاني "الكرامة والبساطة، والقوة، ودرجة الامتياز التي أضفيتها على أدوارك أظهرت لنا، باعتبارنا شعبًا أسود، أن لنا شأنًا".



ولد بواتيه في ميامي يوم 20 فبراير عام 1927، ونشأ في مزرعة للطماطم في الباهاما. وكافح ضد الفقر والأمية والتعصب إلى أن صار أحد أوائل الممثلين السود المشهورين والمقبولين في الأدوار الرئيسية من جمهور عريض.



وكانت لحظة تقليده ميدالية الحرية من الرئيس الأسبق بارك أوباما إحدى أهم لحظات بواتيه.