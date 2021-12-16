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وصول أول دفعة منها عبر الجسر الجوي .. مؤتمر طارئ الأحد المقبل بمبادرة من المملكة

بدء عملية إغاثية كبيرة .. "التعاون الإسلامي" تنوه بتقديم السعودية مساعدات للشعب الأفغاني

رحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بإعلان المملكة العربية السعودية بدء عملية إغاثية كبيرة للشعب الأفغاني، حيث وصلت أول دفعة من الجسر الجوي لهذه المساعدات لأفغانستان.



وأشاد الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه بهذه الخطوة ووجه نداءً للدول الأعضاء ومؤسسات التمويل الإسلامية لتقديم الدعم للشعب الأفغاني للتخفيف من الآثار الإنسانية الراهنة.



يُذكر أن وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي سيبحثون في مؤتمرهم الطارئ يوم الأحد القادم السبل الكفيلة بتقديم الدعم الإنساني للشعب الأفغاني, حيث يُعقد الاجتماع بمبادرة من المملكة العربية السعودية رئيسة القمة الإسلامية، وباستضافة كريمة من جمهورية باكستان الإسلامية.