تدشين المقر الجديد لإسعاف الداير برعاية نائب أمير جازان

الصرخي: يسهم في الوصول إلى الحالات بالمحافظة وما جاورها

وقع مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عمر السيد، مساء أول أمس الأربعاء، في المركز الحضاري بالمحافظة، اتفاقية منفعة مع مالك مبنى مركز إسعاف محافظة الداير المواطن مفرح مسعود المالكي، وذلك برعاية كريمة من الأمير محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، وحضر الاتفاقية محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبده، وعدد من مديري الإدارات ومشايخ وأعيان المحافظة.

وفي التفاصيل، قال بيشي الصرخي المتحدث الرسمي للهلال الأحمر السعودي بجازان: "إن مركز محافظة الداير يباشر البلاغات التي ترده من المحافظة من مركز إسعاف عيبان، وانتقال المركز مع طاقمه الطبي والإسعافي سوف يسهم بشكل كبير في الوصول إلى الحالات التي يتم الإبلاغ عنها في المحافظة وما جاورها، بسرعة متناهية لتقديم الخدمة الإسعافية لأبناء المحافظة."

وأضاف "الصرخي": "إن هذا التدشين للمقر الجديد يأتي بدعم واهتمام من أمير المنطقة ونائبه، وبمتابعة من رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي، وذلك لإيصال الخدمة الإسعافية لكل مواطن في أي محافظة من محافظات المنطقة".