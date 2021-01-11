"الأرصاد": أمطار رعدية على جازان وعسير والباحة ومكة

رياح مثيرة للأتربة والغبار على منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، نشاطاً لرياح شرقية مثيرة للأتربة والغبار على منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، فيما تهطل أمطار رعدية على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18 - 45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وشمالية شرقية إلى شمالية غربية على الجزأين الأوسط والشمالي بسرعة 16 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل الى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.