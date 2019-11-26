"آل مانع" إلى رتبة "نقيب"

صدر الأمر الملكي الكريم بترقية علي محمد آل مانع الشهري، من منسوبي وزارة الداخلية، إلى رتبته الجديدة؛ من "ملازم أول" إلى "نقيب".

وعبَّر "الشهري" عن فخره وسعادته بهذه الترقية، واصفًا إياها بالحافز لبذل المزيد من الجهد والعطاء؛ خدمةً للدين ثم المليك والوطن.

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26 نوفمبر 2019 - 29 ربيع الأول 1441 06:04 PM

"آل مانع" إلى رتبة "نقيب"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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صدر الأمر الملكي الكريم بترقية علي محمد آل مانع الشهري، من منسوبي وزارة الداخلية، إلى رتبته الجديدة؛ من "ملازم أول" إلى "نقيب".

وعبَّر "الشهري" عن فخره وسعادته بهذه الترقية، واصفًا إياها بالحافز لبذل المزيد من الجهد والعطاء؛ خدمةً للدين ثم المليك والوطن.

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