مكتبة "عبدالعزيز العامة" تقيم ندوة "تاريخنا الثري ومجدنا الأبي" احتفاءً باليوم الوطني 91

غدًا الاثنين.. بمشاركة باحثين وأساتذة جامعات

في إطار احتفاء مكتبة الملك عبدالعزيز العامة باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الحادي والتسعين، تقيم المكتبة في السابعة والنصف من مساء يوم الاثنين الموافق 20 سبتمبر الجاري ندوة بعنوان "تاريخنا الثري ومجدنا الأبي"، وذلك بقاعة المحاضرات بفرع المكتبة بطريق خريص بالرياض.

ويشارك في الندوة كل من الدكتور عبدالله المطوع أستاذ التاريخ الحديث للمملكة العربية السعودية، والدكتور بندر العصيمي الباحث في التاريخ الحديث، والدكتورة فاطمة القحطاني أستاذ مساعد في التاريخ السعودي بجامعة الملك سعود، ويديرها الدكتور عبدالله المنيف عميد كلية السياحة والآثار بجامعة الملك سعود.

ويتناول المشاركون في الندوة من وجهات تاريخية وثقافية بدايات التأسيس التي قام بها الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود – طيب الله ثراه – والجهود التاريخية التي قام بها من أجل توحيد المملكة وأسس البناء وبدايات النهضة التنموية في مختلف المجالات خاصة في التعليم والعمل على امتداد الطرق والبناء العمراني لمناطق المملكة، ووضع الأسس الاقتصادية للمملكة التي بدأت مع الاكتشافات البترولية، والتي أثرت بعد ذلك عبر مختلف المراحل في التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والتي أبرزتها الخطط التنموية للمملكة عبر مختلف العهود.

ويتناول المشاركون كذلك الجهود والمبادرات والبرامج الوطنية التي تقوم بها المملكة اليوم تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – من أجل النهضة البناءة وتحقيق رؤية 2030 في مختلف مجالاتها التنموية والعلمية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحضارية.

ويأتي احتفاء مكتبة الملك عبدالعزيز العامة باليوم الوطني امتدادًا لما تقدمه من فعاليات وطنية وثقافية ومعرفية؛ تعزيزًا للحضور الثقافي ومشاركة في بناء الوعي الوطني وتثقيفه عبر مختلف عناصر المعرفة من كتب وورش عمل تدريبية وبرامج وندوات ثقافية.