"كورونا".. 4 وفيات جديدة في فرنسا.. والحصيلة ترتفع إلى 25

"سالومون": تسجيل 38 إصابة جديدة في جزيرة كورسيكا

تسبَّب فيروس كورونا المستجد في أربع وفيات جديدة في فرنسا اليوم؛ وهو ما رفع الحصيلة الإجمالية إلى 25 وفاة و1412 إصابة مؤكدة.

وأعلن المدير العام للصحة الفرنسية جيروم سالومون اليوم أن 15 من المتوفين رجال، وعشر نساء. لافتًا الانتباه إلى تسجيل 38 إصابة جديدة في جزيرة كورسيكا.

فرنسا فيروس كورونا الجديد

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09 مارس 2020 - 14 رجب 1441 11:38 PM

"سالومون": تسجيل 38 إصابة جديدة في جزيرة كورسيكا

"كورونا".. 4 وفيات جديدة في فرنسا.. والحصيلة ترتفع إلى 25

وكالة الأنباء السعودية (واس)

باريس

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تسبَّب فيروس كورونا المستجد في أربع وفيات جديدة في فرنسا اليوم؛ وهو ما رفع الحصيلة الإجمالية إلى 25 وفاة و1412 إصابة مؤكدة.

وأعلن المدير العام للصحة الفرنسية جيروم سالومون اليوم أن 15 من المتوفين رجال، وعشر نساء. لافتًا الانتباه إلى تسجيل 38 إصابة جديدة في جزيرة كورسيكا.

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فرنسا فيروس كورونا الجديد

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