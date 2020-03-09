"كورونا".. 4 وفيات جديدة في فرنسا.. والحصيلة ترتفع إلى 25

"سالومون": تسجيل 38 إصابة جديدة في جزيرة كورسيكا

تسبَّب فيروس كورونا المستجد في أربع وفيات جديدة في فرنسا اليوم؛ وهو ما رفع الحصيلة الإجمالية إلى 25 وفاة و1412 إصابة مؤكدة.

وأعلن المدير العام للصحة الفرنسية جيروم سالومون اليوم أن 15 من المتوفين رجال، وعشر نساء. لافتًا الانتباه إلى تسجيل 38 إصابة جديدة في جزيرة كورسيكا.